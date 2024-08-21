22 августа — какой церковный праздник, почему нельзя есть до заката

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 августа, в православном календаре день памяти святых мучеников Агатоника, Севериана и других. Святой Агатоник был благочестивым христианином, жившим в IV веке в городе Никомидия (ныне территория Турции). Он активно проповедовал христианство и обращал язычников к вере во Христа.

Во времена императора Максимиана (правления 286-305 гг.) начались жестокие преследования христиан. Агатоника вместе с друзьями, включая Зотика, Феопрепия, Акиндина, Северияна и других, схватили и подвергли пыткам. Они отказались отречься от своей веры и поэтому были приговорены к смерти.

Святого Агатоника вместе с его спутниками заставили идти во Фракию, где их жестоко казнили. Это произошло примерно в 305 году.

Святой Севериан, вероятно, был римским гражданином, также жившим в период гонений на христиан. Как и Агатоник, он был ревностным христианином, ставшим мишенью для языческой власти через свою веру. Его история тесно связана с историей Агатоники, и они часто упоминаются вместе в церковной традиции.

Согласно преданию, святые мученики приняли смерть за Христа с большим мужеством и терпением. Их мученические подвиги оставили глубокий след в христианской истории и стали символами преданности вере даже перед лицом смерти.

Приметы 22 августа

Народные приметы 22 августа / Фото: Unsplash

На дубе много желудей – на Рождество будет много снега.

Паутина летит высоко к холодной зиме.

Теплый и сухой день – до поздней зимы.

Что завтра нельзя делать

Согласно традициям этого дня нельзя принимать и дарить подарки, потому что это может привести к мелким неприятностям. Также не стоит отправляться в долгие путешествия, вам будут мешать разные проблемы в пути. Женщинам запрещается есть до заката, наши предки верили, что так они "съедают" свою красоту.

Что можно делать завтра

У крестьян существовало поверье, что в этот день нечистая сила начинает бесноваться в поле. Чтобы защитить свой урожай, было принято защищать его. Для этого надевали кожух наизнанку, а в руки брали кочергу. Так отправлялись на поле ночью.

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