27 мая — какой церковный праздник, что не стоит делать, чтобы в семье не было ссор

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 27 мая, в православном календаре день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардейского. Ферапонт жил в городе Сардис на территории современной Турции в III веке. Он был местным епископом и проповедовал христианскую веру. Ферапонт крестил многих язычников-эллинов, рассказывая им об Иисусе Христе.

Когда правитель Юлиан узнал деятельность Ферапонта, он приказал бросить епископа в темницу. Там его морили голодом и жаждой. Несмотря на мучения, Ферапонт оставался непоколебимым в своей вере. После этого его начали пытать, и он скончался мученической смертью. По преданию, на месте смерти Ферапонта выросли большие деревья, которые умели исцелять людей.

Приметы 27 мая

Народные приметы 27 мая / Фото: Unsplash

Утром обильная роса до ясного дня.

Какая погода в этот день, такова будет осень.

Туман показывает, что будет много грибов.

Что завтра нельзя делать

Нельзя вести этот день пустые разговоры, наши предки верили, что они станут причиной ссор в семье. Также запрещалось убирать в доме, особенно мыть пол — это могло отпугнуть домового, защищающего дом от бед.

Что можно делать завтра

Если увидели, что два человека ссорятся, на них нужно брызнуть водой. Тогда они точно помирятся. Также существовало поверье, что после ребенка следует обязательно допить напиток, не оставлять его на столе.

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