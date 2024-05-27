Значительная часть Украины "покраснела": названа причина

На рассвете враг не дает покоя украинцам.

В ночь на 27 мая 2024 года в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее Воздушные Силы ВСУ заявили, что сохраняется активность вражеской тактической авиации на востоке Украины.

"Существуют риски применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена воздушная тревога", — говорилось в сообщении.

В мониторинговых каналах добавили, что активность тактической авиации и угроза пуска КАБ/КАР "Х-59".

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