Значна частина України "почервоніла": названа причина

На світанку ворог не дає спокою українцям.

У ніч проти 27 травня 2024 року в низці українських областей була оголошена повітряна тривога.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ заявили, що зберігається активність ворожої тактичної авіації на сході України.

"Існують ризики застосування авіаційних засобів ураження для областей де оголошено повітряну тривогу", - йшлося у повідомленні.

У моніторингових каналах додали, що є активність тактичної авіації та загроза пуску КАБ/КАР "Х-59".

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Перебувайте в укриттях.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

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