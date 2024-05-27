Астрологічний прогноз на 27 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня : день негативної – «темної» – енергетики, що для початку тижня не дуже добре, але якщо повестися грамотно – не братися за важливі справи та не спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми, можна прожити його без прикрощів.

Символ дня: Павутиння.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, сріблястий, перловий.

Щасливе каміння дня: хризоліт, лабрадор.

За яку частину тіла відповідає: сонячне сплетення.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго, тому, відчувши перші симптоми, потрібно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати, постувати та сідати на дієту.

Стрижка дня: добрий день для стрижки.

Дачні роботи дня: можна щеплювати плодові дерева — можливо, навіть вдасться вивести новий сорт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують чарівну силу вогню

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але вимагають грамотного розшифрування.

Табу дня: не можна вживати алкоголь

Цитата дня: "Все буде добре. І навіть вчорашні помилки підуть нам на користь" (Боб Марлі).

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