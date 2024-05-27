Окупанти вбили трьох та поранили двох жителів Донеччини

Одна з жертв загинула на подвір’ї будинку.

26 травня 2024 року окупанти обстріляли м. Сіверськ.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка. Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув чоловік 42 років, який перебував на вулиці. Дістала поранення спини 54-річна місцева жителька. Їй надано медичну допомогу. Попередньо, вказані населені пункти ворог обстріляв з артилерії.

Також війська держави-агресора завдали удару по м. Красногорівка. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено. Тип зброї, яку окупанти використали проти мирного населення, встановлюється.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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