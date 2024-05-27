На Сумщині пролунало 127 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 26 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Краснопільська громада: завдано удару FPV дронами (10 вибухів), артилерійські обстріли (11 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (21 вибухів), обстріл з РСЗВ «Град», мінометні обстріли (12 вибухів).

Есманьська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також завдано удару FPV дроном «Ланцет» (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (12 вибухів).

Хотінська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (9 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Путивльська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Миропільська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Раніше голова Сумської ОВА Володимир Артюх прокоментував, чи можливе на Сумщині повторення Харківського сценарію.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області. Згодом Буданов був змушений пояснювати свою заяву і запевнив, що станом на 14 травня у прикордонні Сумщини перебувало невелике угруповання росіян.

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