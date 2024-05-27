В Сумской области раздалось 127 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 26 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (6 взрывов).

Краснопольская громада: нанесен удар FPV дронами (10 взрывов), артиллерийские обстрелы (11 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (21 взрывов), обстрел из РСЗО «Град», минометные обстрелы (12 взрывов).

Эсманьская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины. Также нанесен удар FPV дроном «Ланцет» (2 взрыва).

Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Хотинская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов).

Середино-будская громада: враг ударил из минометов (12 взрывов) и артиллерии (9 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Путивльская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию общины.

Миропольская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Ранее глава Сумской ОВА Владимир Артюх прокомментировал, возможно ли на Сумщине повторение Харьковского сценария.

Напомним, на прошлой неделе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов предупредил, что Россия может начать наступление в Сумской области. Впоследствии Буданов был вынужден объяснять свое заявление и заверил, что по состоянию на 14 мая в приграничной области находилась небольшая группировка россиян.

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