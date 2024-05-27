Враг оккупировал Нетайлово – Deep State

Россияне продолжают продвигаться.
Аналитики, наблюдающие за картой боевых действий, обновили ее.
Об этом в сообщении в социальных сетях пишет аналитический канал Deep State.
"Враг продвинулся возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретиного, Новоалександровки, Часового Яра, в Берестово и оккупировал Нетайлово", — читаем в сообщении.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Русское наступление захлебнулось в Волчанске! Как защитить Харьков и Сумы?"
Напомним, Силы обороны Украины остановили наступление российских кафиров в Харьковской области.
Читайте также: