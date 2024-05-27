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Враг оккупировал Нетайлово – Deep State

Враг оккупировал Нетайлово – Deep State

Российские военные наступают / Фото: Associated Press

Россияне продолжают продвигаться.

Аналитики, наблюдающие за картой боевых действий, обновили ее.

Об этом в сообщении в социальных сетях пишет аналитический канал Deep State.

"Враг продвинулся возле Сладкого, Новомихайловки, Сокола, Очеретиного, Новоалександровки, Часового Яра, в Берестово и оккупировал Нетайлово", — читаем в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Русское наступление захлебнулось в Волчанске! Как защитить Харьков и Сумы?"

Напомним, Силы обороны Украины остановили наступление российских кафиров в Харьковской области.

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