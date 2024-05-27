Ворог окупував Нетайлове - Deep State

Аналітики, які спостерігають за мапою бойових дій, оновили її.

Про у повідомленні у соціальних мережах пише аналітичний канал Deep State.

"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупував Нетайлове", - читаємо у повідомленні.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " Російський наступ захлинувся у Вовчанську! Як захистити Харків та Суми?"

Нагадаємо, Сили оборони України зупинили наступ російських окупантів у Харківській області.

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