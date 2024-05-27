Астрологический прогноз на 27 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день негативной – «темной» – энергетики, что для начала недели не очень хорошо, но если повести себя грамотно – не браться за важные дела и не общаться с агрессивными и неадекватными людьми, можно прожить его без огорчений.

Символ дня: Паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, серебристый, жемчужный.

Счастливые камни дня: хризолит, лабрадор.

За какую часть тела отвечает: солнечное сплетение.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому, почувствовав первые симптомы, нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: хороший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно прививать плодовые деревья – возможно, даже удастся вывести новый сорт.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие волшебную силу огня

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют грамотной расшифровки.

Табу дня: нельзя употреблять алкоголь

Цитата дня: «Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки пойдут нам на пользу» (Боб Марли).

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