Как отстирать белые носки / © Фото из открытых источников

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Опытные хозяйки поделились своим секретом, как избавиться от въедливой грязи и серости и вернуть белым носкам безупречную чистоту. Можно навсегда забыть о дорогостоящих отбеливающих средствах, ведь этот метод превзойдет все ваши надежды.

Как вернуть белым носкам безупречный цвет и чистоту

Первое, что важно запомнить: нельзя стирать белые носки в горячей воде. Высокая температура только «запечатывает» грязь в ткани, усложняя стирку. Лучше стирать белые носки в воде, температура которой не превышает 40 градусов.

Еще один ключевой момент — это подготовка к стирке. Не стоит отправлять грязные носки сразу в барабан. Сначала их надо замочить, чтобы избавиться от видимых пятен и серости.

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Как же вернуть носкам белый цвет? Насыпьте в тазик или ведро три литра теплой воды, добавьте 4 столовых ложки соли, четыре столовых ложки лимонной кислоты, 4 чайные ложки стирального порошка. Все тщательно перемешайте до полного растворения ингредиентов и окуните в раствор белые носки на 30-40 минут.

Опытные хозяйки отмечают важность соли в этом средстве. Соль действует как абсорбент, эффективно извлекая грязь из ткани и размягчая даже самые стойкие загрязнения. А лимонная кислота помогает вытолкнуть грязь из волокон.

После замачивания извлеките носки из раствора и отправьте в барабан, добавьте порошок и стирайте как обычно. Температура должна быть 40 градусов. После стирки ваши носки станут идеально белыми, все пятна и серость исчезнут, словно и не было.