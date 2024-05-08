5 вещей, которым не место на вашей кухне: советы эксперта по уборке

Эксперт по уборке Джулия Уильямсон назвала пять ненужных вещей, которые есть практически на каждой кухне, среди них – пакет с пакетами.

Об этом она рассказала Business Insider.

Джулия Уильямсон отметила, что кухни могут быть большим источником стресса и беспорядка, поскольку именно там люди часто накапливают то, чем не пользуются. Она рассказала, как освободить больше места в этой комнате.

Шкафы со специями

Проверив свои специи, вы наверняка обнаружите, что значительная их часть превратилась в неприглядную пыль без аромата. Молотые специи пригодны примерно год после открытия, а цельные – от года до трех лет.

Уильямсон советует избавиться от всего, что потеряло насыщенный и приятный запах, а в будущем покупать небольшое количество, к примеру на развес, специй, которые вы не используете часто.

"Коллекция" кружок

Эксперт в шутку отметила, что ради использования всех кружок, которые люди хранят на кухне, придется устраивать королевскую свадьбу. Помочь попрощаться с ними может простой совет: спросите себя, потратите ли вы 20 долларов на замену чашки, если она потеряется или разобьется.

"Десять минут честности с самим собой по поводу того, что вы будете использовать, а что нет, могут привести к увеличению пространства в шкафу", - говорит Джулия Уильямсон.

Шкаф под раковиной

Если ваш шкафчик также заполнен баллончиками, тряпками, губками и всевозможными уборочными средствами – проведите инвентаризацию. Упорядочить эти вещи помогут специальные органайзеры или самодельные контейнеры из коробок.

Кухонные принадлежности

На кухнях обычно можно найти множество разнообразных деревянных ложек, половников и шпателей. Эксперт советует оставить только те, которыми вы действительно любите пользоваться.

"Если вы убеждены, что все они вам нужны, попробуйте сделать следующее: положите половину в коробку и спрячь ее на несколько месяцев. Вы обнаружите, что ищете в коробке нужные вам приборы, или вы совсем о них забыли? Если последнее, то это лишнее", - говорит она.

Пакеты для покупок

Пакеты могут оказаться полезными, но до того момента, когда начнут занимать всю кухню.

"К счастью, вы можете заполнить их всем другим хламом, от которого избавляетесь. Оставьте себе то количество, которое кажется вам разумным", - предлагает Уильямсон.

Джулия Уильямсон резюмировала, что разобранный хлам на кухне даст вам больше места для хранения за гораздо меньшую сумму, чем снова делать ремонт кухни.

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