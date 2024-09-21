Что будет, если разогреть суп в кастрюле повторно: можно ли так поступать

Часто в большой семье суп готовят на несколько дней. Однако эксперты предупреждают, что повторный разогрев этого блюда не всегда уместен и полезен.

Специалисты предупреждают, что борщ, рассольник или заправочный суп можно без проблем готовить на несколько дней, а вот суп-пюре или макаронный суп нужно съесть за один раз.

Следует запомнить, что такие первые блюда нельзя повторно разогревать в кастрюле, потому что после этого он очень быстро портится. Причем здесь нет разницы, сварен ли он на овощном бульоне или на мясном или рыбном.

Если у вас нет возможности приготовить суп на один прием пищи, после варки попробуйте быстро его охладить (например, поместите кастрюлю в большую емкость с холодной водой) и сразу поставьте в холодильник. По мере надобности отбирайте часть супа и разогревайте ее, а большинство оставляйте на холоде.

Повторно разогретые супы не только теряют свой аппетитный внешний вид, говорят эксперты. Они еще становятся опасными для нашего здоровья. Особенно вредно, когда блюдо стоит при комнатной температуре долгое время – многие украинцы покидают кастрюлю на плите до полного охлаждения.

Помните, что теплая среда идеальна для развития микроорганизмов, которые быстро размножаются при температуре от +5 до +65 градусов.

Специалисты отмечают, что каждые 20 минут при такой температуре вдвое увеличивается количество вредных бактерий в бульоне. Так что можете сами понять, что за несколько часов вы рискуете получить серьезное пищевое отравление.

Не думайте, что в кислых супах, где есть квашеная капуста или огурец, микроорганизмы не размножаются. Существуют такие экземпляры, которые устойчивы к высокой температуре, кислой среде или даже отсутствию воздуха.

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