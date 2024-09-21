Що буде, якщо розігріти суп в каструлі повторно: чи можна так робити

Часто у великій родині суп готують на декілька днів. Однак, експерти попереджають, що повторне розігрівання цієї страви не завжди доречне і корисне.

Фахівці попереджають, що борщ, розсольник чи заправний суп можна без проблем готувати на декілька днів, а ось суп-пюре або суп з макаронами потрібно з'їсти за один раз.

Слід запам'ятати, що такі перші страви не можна повторно розігрівати в каструлі, тому що він після цього дуже швидко псується. Причому тут немає різниці, чи зварений він на овочевому бульйоні, чи на м'ясному або рибному.

Якщо у вас немає можливості приготувати суп на одне приймання їжі, то після варіння спробуйте швидко його охолодити (наприклад, помістіть каструлю у більшу ємність з холодною водою) і одразу поставте до холодильника. В міру необхідності відбирайте частину супу і розігрівайте її, а більшість залишайте на холоді.

Повторно розігріті супи не лише втрачають свій апетитний зовнішній вигляд, кажуть експерти. Вони ще й стають небезпечними для нашого здоров'я. Особливо шкідливо, коли страва стоїть за кімнатної температури довгий час — багато українців залишають каструлю на плиті до повного охолодження.

Пам'ятайте, що тепле середовище є ідеальним для розвитку мікроорганізмів, які швидко розмножуються за температури від +5 до +65 градусів.

Фахівці наголошують, що кожні 20 хвилин за такої температури вдвічі збільшується кількість шкідливих бактерій в бульйоні. Тож можете самі зрозуміти, що за кілька годин ви ризикуєте отримати серйозне харчове отруєння.

Не думайте, що в кислих супах, в яких є квашена капуста чи огірок, мікроорганізми не розмножуються. Існують такі екземпляри, які є стійкими до високої температури, кислого середовища чи навіть відсутності повітря.

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