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Чи потішить неділя теплом: прогноз погоди на 22 вересня

Чи потішить неділя теплом: прогноз погоди на 22 вересня

Осінь. / Фото: Pexels

Опадів не прогнозують.

У неділю, 22 вересня, в Україні буде суха та доволі тепла погода. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. 

В регіонах буде невелика хмарність. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7-12°. На узбережжі морів буде тепліше - 12-17° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15-20°. Прохолодніше буде в Карпатах: вночі буде 2-7° тепла, а вдень повітря прогріється до +15-20°.

Погода в Києві 

У Києві та області — невелика хмарність. Опадів не буде. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +7-12°, а вдень — 21-26° тепла. На Київщині вночі синоптики прогнозують 10-12° тепла, а вдень — 23-25° тепла.

Як повідомлялося, в одному з регіонів України зафіксували перші заморозки. Йдеться про Буковинські Карпати.

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