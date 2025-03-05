"Денежная" стрижка в марте: когда следует посетить парикмахерскую

Стрижка может принести новый поток денег в вашу жизнь.

Если доверять астрологам, то ежемесячно существуют дни, когда стрижка не только будет способствовать здоровью волос, но и повлияет на финансовое благополучие.

Когда следует стричься в феврале, чтобы улучшить свое финансовое положение, рассказала астролог Юлия Кузьменчук.

По ее словам, "денежная" стрижки в этом месяце – это 21 марта.

"Очень благоприятно сделать хоть немного стрижку волос для того, чтобы открыть денежные энергии и привлечь их в свою жизнь и к своему кошельку. Только сходите в парикмахерскую, потому что самому себя стричь не желательно", — подчеркнула астролог.

Напомним, ТСН.ua также публиковал лунный календарь стрижек на март 2025 года.

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