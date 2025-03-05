"Грошова" стрижка у березні: коли слід відвідати перукарню

Стрижка може принести новий потік грошей до вашого життя.

Якщо довіряти астрологам, то щомісяця існують дні, коли стрижка не лише сприятиме здоров'ю волосся, а й матиме вплив на фінансове благополуччя.

Коли варто стригтися у лютому, щоб покращити своє фінансове становище, розповіла астрологиня Юлія Кузьменчук.

За її словами, "грошова" стрижки цього місяця - це 21 березня.

"Дуже сприятливо зробити хоч трішечки стрижку волосся для того, щоб відкрити грошові енергії та притягнути їх у своє життя та до свого гаманця. Тільки сходіть до перукарні, бо самому себе стригти не бажано", - наголосила астрологиня.

Нагадаємо, ТСН.ua також публікував місячний календар стрижок на березень 2025 року.

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