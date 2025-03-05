Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Грошова" стрижка у березні: коли слід відвідати перукарню

"Грошова" стрижка у березні: коли слід відвідати перукарню

Стрижка. / Фото: Unsplash

Стрижка може принести новий потік грошей до вашого життя.

Якщо довіряти астрологам, то щомісяця існують дні, коли стрижка не лише сприятиме здоров'ю волосся, а й матиме вплив на фінансове благополуччя. 

Коли варто стригтися у лютому, щоб покращити своє фінансове становище, розповіла астрологиня Юлія Кузьменчук.

За її словами, "грошова" стрижки цього місяця - це 21 березня.

"Дуже сприятливо зробити хоч трішечки стрижку волосся для того, щоб відкрити грошові енергії та притягнути їх у своє життя та до свого гаманця. Тільки сходіть до перукарні, бо самому себе стригти не бажано", - наголосила астрологиня.

Нагадаємо, ТСН.ua також публікував місячний календар стрижок на березень 2025 року

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація