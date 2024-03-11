Это не суржик: слова, которые можно смело использовать в своей речи

В украинском, чешском, польском, словацком и русских языках есть очень много общекорневых слов. Этому есть объяснение: все они унаследовали эти лексемы из праславянского языка. Поэтому не следует избегать таких слов, ими можно пользоваться и не бояться, что это калька из русского. Рассказываем, какие украинские слова происходят из праславянского, их можно смело употреблять, ссылаясь на публикацию Project rid в Instagram.

Какие слова в украинском языке происходят из праславянского

Мешать. Эта лексема производна из праславянской mesati — "смешивать", "месить". Такое слово есть в восточноевропейских языках, в частности, в болгарском, польском и словацком. Определяющим признаком того, что это слово является украинским, можно считать то, что оно употребляется во фразеологизмах – устоявшихся народных выражениях. А такие выражения бытуют в нашем языке не одно столетие. Например, фразеологизм "мешать с болотом" означает "унижать", "позорить кого-то".

Эта лексема производна из праславянской mesati — "смешивать", "месить". Такое слово есть в восточноевропейских языках, в частности, в болгарском, польском и словацком. Определяющим признаком того, что это слово является украинским, можно считать то, что оно употребляется во фразеологизмах – устоявшихся народных выражениях. А такие выражения бытуют в нашем языке не одно столетие. Например, фразеологизм "мешать с болотом" означает "унижать", "позорить кого-то". Давить. Слово также имеет похожие слова во многих языках праславянской группы, в частности, в чешском, словенском и словацком. Лексема происходит от праславянской daviti – родственное с литовским dovyti, и значит "давить". Слово входит в постоянные фразеологизмы, например, "давиться слезами".

Слово также имеет похожие слова во многих языках праславянской группы, в частности, в чешском, словенском и словацком. Лексема происходит от праславянской daviti – родственное с литовским dovyti, и значит "давить". Слово входит в постоянные фразеологизмы, например, "давиться слезами". Мазать. Праславянское слово mazati, означающее "мазать", имеющее общее значение литовским muozet "мучить", "обманывать", "грязнить". Эта лексема относится к группе южнославянских языков, имеет корневые слова в болгарском, словенском и сербохорватском языках. В украинском языке бытует фразеологизм — мазать пятки салом, что значит "готовиться к бегству".

Праславянское слово mazati, означающее "мазать", имеющее общее значение литовским muozet "мучить", "обманывать", "грязнить". Эта лексема относится к группе южнославянских языков, имеет корневые слова в болгарском, словенском и сербохорватском языках. В украинском языке бытует фразеологизм — мазать пятки салом, что значит "готовиться к бегству". Явить, являться. Лексема имеет праславянские корни (j)aviti. В чешском, польском и словацком языке есть и эти слова. В украинском языке много фразеологизмов с этим словом, например, "не явить нос", что означает "не прийти".

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