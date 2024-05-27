Где хранить деньги и ценные вещи, чтобы воры никогда не нашли: 7 лучших тайников

Чтобы никто не смог украсть ваши деньги или ценности, когда вас нет дома, нужно спрятать их в надежные места, такие есть в каждом доме.
Рассказываем, где в своем доме можно устроить тайник для ценных вещей, чтобы никто их не украл.
Где устроить надежный тайник от воров: 7 лучших мест
- Ящик в подоконнике. Такой тайник можно смастерить под любым окном, где нет радиатора. Главное, чтобы ящик гармонично вписывался в интерьер, тогда его совсем не будет видно.
- Свеча с "секретом". Это самый простой вариант самодельного сейфа. Просто выберите свечу соответствующего размера, чтобы можно было вырезать середину и спрятать туда купюры или украшения. Главное, не забыть о таком тайнике и не зажечь свечу.
- Тайный ящик в книжной полке. Такой ящик можно заказать еще при изготовлении вашего книжного шкафа или смастерить собственноручно.
- Комнатное растение. Можно сделать надежный тайник как в живом цветке под корнями, так и в искусственном горшке. Главное, чтобы такой сейф выглядел естественным и не выделялся среди других.
- Картина с "секретом". Такой тайник удобен для наличных денег. Можно сзади приклеить пакет с деньгами или маленькими украшениями на картину или фоторамку.
- Банки с крупами. В коробки или банки с крупами, солью и сахаром можно класть пакетики с деньгами или украшениями. Также можно брать пустые пластиковые емкости из-под кетчупа и майонеза, прятать туда ценные вещи и ставить в холодильник. Главное, чтобы ваши ценности не испортились в результате действия низкой температуры.
- Скворечник с "секретом". Такой тайник подойдет тем, кто живет в частных домах и имеет на своем дворе собаку или видеонаблюдение. Только стоит хорошо паковать свои ценности, чтобы они не намокли под дождем.
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