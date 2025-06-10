Идеальная для укладки стрижка на лето: кому будет подходить ривьера-боб

Ривьера-боб. / © Instagram

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Идеальная стрижка для лета – ривьера-боб. Легкая и воздушная стрижка, вдохновленная пожилым стилем Французской Ривьеры, безусловно не оставит вас без внимания в этом сезоне.

Что такое "ривьера-боб" – читайте в материале ТСН.ua.

Идея прически принадлежит hair-стилисту Тому Смиту. От любых других видов боба ее заметно выделяет легкая халатность и неидеальная текстура, балансирующая между мягкими локонами и неаккуратно срезанным краем.

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Ривьера-боб чуть длиннее, чем классическое каре, – нередко доходит до ключиц. Эта прическа плавно обрамляет лицо воздушными прядями. Их специально стригут немного по-разному, чтобы при укладке локоны создавали больший объем.

Кому подходит ривьера-боб

Стрижка – идеальный вариант, если вы обладательница тонких, волнистых от природы или средней длины волос. К слову, ривьера-боб хорошо придаст объем тонким волосам.

Том Смит рекомендует выбирать пробор для ривьера-боб в зависимости от цели. По словам стилиста, пробор набок поможет выглядеть стильно и придаст волосам объем, а вариант посередине – освежит образ и поможет выглядеть моложе.

Как укладывать ривьера-боб

Сделать укладку безупречной помогут методы пляжной укладки: спреи с морской солью, а также средства для объема и текстуры. Если есть возможность, дайте волосам высохнуть естественным путем.

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ФОТО

Ривьера-боб. / © Instagram

Ривьера-боб. / © Instagram

Ривьера-боб. / © Instagram

Напомним, мы писали о кому будет подходить стрижка Boho – главный тренд лета-2025.