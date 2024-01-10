Как научить кота отзываться по имени: эффективные методы

Считается, что кошек тяжело дрессировать, они плохо учатся и не слушаются хозяев. Но это не совсем так, нет ничего сложного в том, чтобы приучить котенка отзываться на прозвище.

Зачем учить котенка отзываться на прозвище

Наученный кот — это послушный питомец, который будет отзываться на зов, чтобы поесть и поиграть. Не нужно будет искать животное по углам, достаточно позвать кота, и он сразу же прибежит.

Рассказываем, как это сделать.

Как приучить котенка к прозвищу

Первое, что нужно сделать – это подобрать звучное и простое имя котенка, чтобы он быстро к нему привык. Не стоит использовать сложные имена, даже если котенок – потомок титулованных предков. В идеале, если имя состоит из одного-двух слогов. Было бы хорошо, если в имени есть шипящие и свистящие буквы. Не меняйте прозвище, когда уже начали учить котенка, потому что малыш не поймет, как его зовут на самом деле.

Желательно, чтобы все члены семьи участвовали в приучении котенка к имени — так котёнок привыкнет быстрее. Договоритесь об одинаковом произношении клички и лакомстве.

Начните тренировать котенка. Подзывайте котенка одинаковыми фразами, называйте его по имени в схожих ситуациях. Это не даст животному запутаться. Кошки не пытаются угодить людям так, как делают собаки. Но как все животные реагируют на мотивацию — вознаграждение. Для награды подберите для котенка лакомство, которое нравится ему больше всего.

Тренировку нужно начинать, когда кот будет немного голодным. Возьмите в руки лакомство, ласково позовите питомца. Если он подошел, дайте ему награду. Подзывайте кота с помощью жестов и классического «кис-кис», пока он еще не привык к прозвищу.

Называйте котенка по имени не только, когда кормите, но и когда гладите или играете с ним. Так обучение пойдет быстрее.

Ни в коем случае не называйте имя котенка, когда вы его ругаете. Прозвище должно ассоциироваться только с приятными эмоциями, только в таком случае у котенка будет желать прийти, когда его зовут. Всегда давайте лакомства, когда котенок приходит на зов. Так малыш не будет чувствовать себя обманутым.

Если так тренировать котята, через неделю-две, он привыкнет к своему прозвищу. Взрослым котам нужно немного больше времени.

Через неделю после начала обучения усложните задачу. Зовите котенка из отдаленного места – сначала с другого конца комнаты, потом из другого помещения.

Когда кот будет безошибочно откликаться на прозвище, перестаньте произносить «кис-кис» и использовать жесты. Через некоторое время уберите лакомство. Приблизительно через месяц котенок будет выполнять команду без дополнительных стимулов.

Почему котенок не отзывается на прозвище

Иногда питомцы не хотят приходить, когда их зовут. Причиной этого может быть упрямство животного, характер, плохо поддающийся тренировке. Но это не значит, что ничего нельзя поделать, просто понадобится больше времени.

В случае, если котёнок никак не реагирует на свое прозвище и другие способы подозвать его, обратитесь к ветеринару. Возможно, котенок плохо слышит.

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