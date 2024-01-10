Як навчити кота відгукуватися на ім'я: ефективні методи

Вважається, що котів важко дресувати, вони погано навчаються та не слухаються господарів. Але це не зовсім так, немає нічого складного в тому, щоб привчити кошеня відгукуватися на прізвисько.

Навіщо вчити кошеня відгукуватися на прізвисько

Навчений кіт — це слухняний вихованець, який буде відгукуватися на поклик, щоб поїсти та пограти. Не потрібно буде шукати тваринку по кутках, достатньо покликати кота, і він одразу ж прибіжить.

Розповідаємо як це зробити.

Як привчити кошеня до прізвиська

Найперше, що потрібно зробити — це підібрати звучне і просте ім'я кошеняті, щоб воно швидко до нього звикло. Не варто використовувати складні імена, навіть якщо кошеня — нащадок титулованих предків. В ідеалі, якщо ім'я складається з одного-двох складів. Було б добре, якщо в імені є шиплячі та свистячі літери. Не змінюйте прізвисько, коли вже почали навчати кошеня, бо малюк не зрозуміє, як його звати насправді.

Бажано, щоб всі члени сім'ї брали участь у привчанні кошеня до імені — так кошеня звикне швидше. Домовитеся про однакову вимову клички та ласощі.

Почніть тренувати кошеня. Підзивайте кошеня однаковими фразами, називайте його на ім'я у схожих ситуаціях. Це не дасть тваринці заплутатися. Коти не намагаються догодити людям так, як роблять це собаки. Але, як всі тварини реагують на мотивацію — винагороду. Для нагороди підберіть для кошеняти ласощі, які подобається йому найбільше.

Тренування потрібно починати, коли кіт буде трохи голодним. Візьміть до рук ласощі, ласкаво покличте вихованця. Якщо він підійшов, дайте йому нагороду. Підзивайте кота за допомогою жестів та класичного «кис-кис», поки він ще не звик до прізвиська.

Називайте кошеня на ім'я не лише, коли годуєте, а й коли гладите чи граєтесь з ним. Так навчання піде швидше.

У жодному разі не називайте ім'я кошеня, коли ви його лаєте. Прізвисько повинно асоціюватися лише з приємними емоціями, тільки у такому разі кошеня хотітиме прийти, коли його кличуть. Завжди давайте ласощі, коли кошеня приходить на поклик. Так малюк не почуватиметься обдуреним.

Якщо так тренувати кошенята, за тиждень-два, воно звикне до свого прізвиська. Дорослим котам потрібно трохи більше часу.

Через тиждень після початку навчання підвищить рівень складності. Кличте кошеня з віддаленого місця — спочатку з іншого кінця кімнати, потім з іншого приміщення.

Коли кіт безпомилково відгукуватиметься на прізвисько, перестаньте вимовляти «кис-кис» і використовувати жести. Через деякий час приберіть ласощі. Приблизно за місяць кошеня виконуватиме команду без додаткових стимулів.

Чому котеня не відгукується на прізвисько

Іноді вихованці не хочуть приходити, коли їх кличуть. Причиною цього може бути упертість тваринки, характер, який погано піддається тренуванню. Але це не означає, що нічого не можна зробити, просто знадобиться більше часу.

У випадку, якщо кошеня ніяк не реагує на своє прізвисько та інші способи підкликати його, зверніться до ветеринара. Можливо, кошеня погано чує.

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