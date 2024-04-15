Как правильно хранить деньги, чтобы они приумножались: народные приметы

Есть немало примет, когда дело касается денег. Еще с давних времен люди верили, что к средствам следует относиться бережно и соблюдать определенные правила. В противном случае деньги могут "убежать" из вашего дома.

Денежные приметы, помогающие сохранить финансы и приумножить их – читайте дальше.

Не спешите тратить деньги

Деньги в доме заряжают на положительную энергию и привлекают изобилие. Поэтому говорят, что даже значительная часть денег обязательно должна храниться дома.

Например, если вы получили зарплату или вам вернули долг, не спешите тратить полученные средства. Обязательно принесите купюры в дом, дайте им "переночевать" на своем законном месте хотя бы одну ночь, а уж потом можете тратить по своему усмотрению. Такой способ поможет зарядить дом денежной энергетикой.

Кроме того, не рекомендуется носить всю сумму с собой, на всякий случай. Такое правило убережет вас от лишних трат, да к тому же вы не оставите жилье без денег.

Подходящее место для денег

В доме должно быть специально выделено место для хранения денег. К слову, в этом месте могут храниться кредитные карты и ваши драгоценности.

Важно. Место должно быть спрятано от посторонних глаз. К примеру, можно приобрести красивую металлическую или деревянную шкатулку, которую будете прятать в надежном месте, подальше от солнечного света. Привлекательное место хранения будет привлекать к себе деньги, а значит, улучшать ваше благосостояние.

Интересно, что согласно фэн-шуем, хранилище денег должно располагаться в юго-восточном или восточном секторе дома.

Правильно раскладывайте деньги

К любым купюрам следует относиться бережно. Это одно из важнейших правил хранения денег. Чтобы деньги от вас "не убежали" нельзя мять купюры, распихивать их по карманам, сворачивать в трубочку. Даже перегибать их посредине очень нежелательно.

Держа деньги в кошельке, нельзя переворачивать их "вверх ногами". Более того, специалисты по фэн-шую настоятельно рекомендуют составлять купюры по ранжиру, чтобы открывая кошелек, ближе к вам находились самые большие купюры, а по мере удаления их номинал снижался.

Обращайте внимание и на состояние вашего кошелька. Он не должен быть дырявым, мятым или замасленным. В неухоженном и неопрятном кошельке никогда не будут задерживаться деньги. Если же кошелек износился, то лучше поменяйте его на новый.

А еще, на финансовую успешность может влиять даже цвет кошелька. Для "прихода" денег выбирайте кошелек желтого, коричневого или ярко красного цвета.

Денежный талисман

Даже если в кошельке нет денег, он не должен оставаться пустым. Для этого заведите себе денежный талисман. Им может быть счастливая монета или купюра.

Чтобы выбрать правильную монету или купюру, присмотритесь к серийным номерам купюр. Если три, а лучше четыре числа серийного номера соответствуют дате вашего рождения, или буквы повторяют ваши инициалы, такая банкнота счастлива для вас.

Также талисмманом может стать любой пустячок важный для вас.

Правильная стихия для денег

Денежной стихией денег неизменно остаются земля и металл. Это означает, что деньги должны храниться рядом с землей или металлическими изделиями. Так денежный сгусток в вашем доме активизируется. Например, для этого денежные купюры нередко хранят в пакетике, зарытом в землю цветочного горшка.

Более простой вариант – скрепить пачку денежных купюр золотым или серебряным зажимом, железной скрепкой или обычной металлической проволокой.

Деньги привлекают деньги

Каждому из нас известна эта поговорка. Но ее значение ее достаточно просто — чем больше у вас денег, тем больше денег к ним привлекается. Поэтому, если вы мечтаете "разбогатеть", стоит хранить немаленькую сумму денег дома.

Магия в том, что самое наличие больших денег привлекает к вам людей с интересными идеями, которые могут заставить работать ваши деньги и увеличить ваши доходы.

Красная папка для расходов

Все дополнительные потери, оплата кредитов, коммунальные платежи, расписки и другие бумаги, обязывающие регулярно отдавать деньги и платить по счетам, храните в отдельной папке красного цвета. По поговорке, так у вас никогда не возникнет проблем с оплатой.

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