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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
349
Время на прочтение
2 мин

Как сберечь сирень свежей в вазе долгое время: интересный лайфхак

Не увядает неделями, что сделать с сиренью, чтобы она долго оставалась в вазе свежей

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Сирень в вазе

Сирень в вазе

Сирень — одно из самых любимых весенних растений, которое наполняет дома невероятным ароматом и создает атмосферу свежести.

Почему сирень быстро увядает

Секрет в структуре его стеблей. Веточки сирени деревянистые, а это значит, что вода плохо впитывается сквозь жесткую ткань. Кроме того, цветок быстро теряет влагу из-за большого количества листьев, активно «тянущих» воду из ветки, оставляя соцветия без должного увлажнения.

Как сохранить сирень в весе свежим

  1. Чтобы продлить жизнь срезанным веткам, рекомендуется удалить большинство листьев. Это уменьшит испарение влаги и позволит цветам дольше оставаться свежими. Листья можно оставить только на верхней части ветки, если они необходимы для эстетики.

  2. Сделайте срез стебля сирени под углом (около 45 градусов), а затем сделать вертикальный надрез — на 2-3 см вглубь. Еще лучше — сломать кончик стебля молотком или скалкой. Это расширяет ведущие сосуды внутри стебля и позволяет воде свободнее проникать внутрь.

  3. Окуньте стебли сирени в кипяток на 15-30 секунд. Это предотвращает образование воздушной пробки, которая часто образуется в деревянных ветках и препятствует поступлению влаги.

  4. После этого обязательно возобновляют срез еще раз.

  5. Поставьте сирень в большое количество воды. Растение «пьет» очень много, особенно в первые часы после срезки. Поэтому следует сразу налить в вазу максимальное количество воды. В дальнейшем нужно каждый день обновлять воду и промывать срезы.

Дополнительные советы по опыту флористов

  • Избегайте прямых солнечных лучей, сквозняков и горячих батарей — они ускоряют увядание. Идеальное место — в полутени при комнатной температуре.

  • Некоторые специалисты советуют добавлять в воду чайную ложку сахара или половину таблетки аспирина. Первый служит питанием для цветов, второй — обеззараживает воду и предотвращает гниение.

  • Сирень лучше всего хранится отдельно, без соседей в весе. Другие цветы могут иметь несовместимые потребности или выделять вещества, ускоряющие увядание.

Благодаря правильной обработке — очистке листьев, обновлению среза, горячей воде и большому количеству влаги — вы сможете сохранить сирень в весе не несколько дней, а целую неделю и даже дольше. Эти простые советы позволят наслаждаться нежным ароматом весны гораздо длиннее без разочарования от красоты.

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Дата публикации
Количество просмотров
349
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