Как утеплить дом снаружи своими силами: советы профессиональных строителей

Чем и как утеплить дом извне, чтобы сохранить тепло и сэкономить до 60% денег на оплату за отопление – советы от профессиональных строителей.
Утепление дома снаружи позволяет добиться комфортной температуры внутри дома, и при этом сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Это можно сделать разными способами, исходя из собственных потребностей и предпочтений.
Зачем утеплять дом снаружи?
Наружное утепление дома производится по нескольким причинам:
- минимальная стоимость расходного материала и выполнения работ;
- максимальное энергосбережение, поскольку таким образом можно снизить затраты на отопление до 60%;
- создание прочного и одновременно эстетического фасада;
- улучшение микроклимата в помещении, что положительно отражается на качестве жизни;
- создание эффекта термоса, таким образом, воздух в помещении летом будет медленнее нагреваться, а зимой – остывать;
- защита стенок от промерзания;
- сохранение площади всего дома постоянной, чего нельзя сказать о внутреннем утеплении.
Как утеплить дом снаружи своими силами
- Очистить водосточные трубы. Эту работу нужно сделать до наступления зимы. Водостоки, отводящие воду от дома, могут быть засорены, и вода попадет внутрь. Поэтому их нужно очистить от палок и прочего мусора.
- Перекрыть воду и слить остатки. На зиму следует перекрыть воду системы орошения или другие внешние источники. Обязательно полив ее из шлангов. Это снизит риск разрыва труб при понижении температуры.
- Энергосберегающие окна. При необходимости и возможности лучше заменить старые окна с деревянными рамами и одним стеклом на энергоэффективные. Поскольку в домах обычно очень много окон, как могут пропускать холодный воздух извне. Самые популярные окна – это вариант из винила, двойного или тройного стекла и аргона внутри.
- Утеплить дверь гаража. Если есть гараж, то следует утеплить ворота, это сэкономит средства за электроснабжение и газ, тем более, если гараж присоединен к дому.
- Утеплить кондиционеры. Если дома есть оконные кондиционеры, то их лучше снять на зиму. Поскольку они не утеплены и создают сквозняки воздуха.
- Проверьте крышу и дымоход. Поскольку под крышей находится само здание, его нужно проверить на наличие повреждений. И в случае необходимости отремонтировать, закрыть все отверстия, чтобы не проходил холодный воздух, дождь и снег.
- Запаситесь на зиму инструментами и расходным материалом. Нужно, чтобы под рукой всегда было все, чтобы перезимовать: лопата, соль, скребки для льда, щетки с мягкой щетиной и грабли, чтобы убирать снег на крыше.
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