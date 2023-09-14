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Как утеплить дом снаружи своими силами: советы профессиональных строителей

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
2 мин
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Как утеплить дом снаружи своими силами: советы профессиональных строителей

Как утеплить дом снаружи / Фото: Pexels

Чем и как утеплить дом извне, чтобы сохранить тепло и сэкономить до 60% денег на оплату за отопление – советы от профессиональных строителей.

Утепление дома снаружи позволяет добиться комфортной температуры внутри дома, и при этом сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Это можно сделать разными способами, исходя из собственных потребностей и предпочтений.

Зачем утеплять дом снаружи?

Наружное утепление дома производится по нескольким причинам:

  • минимальная стоимость расходного материала и выполнения работ;
  • максимальное энергосбережение, поскольку таким образом можно снизить затраты на отопление до 60%;
  • создание прочного и одновременно эстетического фасада;
  • улучшение микроклимата в помещении, что положительно отражается на качестве жизни;
  • создание эффекта термоса, таким образом, воздух в помещении летом будет медленнее нагреваться, а зимой – остывать;
  • защита стенок от промерзания;
  • сохранение площади всего дома постоянной, чего нельзя сказать о внутреннем утеплении.

Как утеплить дом снаружи своими силами

  1. Очистить водосточные трубы. Эту работу нужно сделать до наступления зимы. Водостоки, отводящие воду от дома, могут быть засорены, и вода попадет внутрь. Поэтому их нужно очистить от палок и прочего мусора.
  2. Перекрыть воду и слить остатки. На зиму следует перекрыть воду системы орошения или другие внешние источники. Обязательно полив ее из шлангов. Это снизит риск разрыва труб при понижении температуры.
  3. Энергосберегающие окна. При необходимости и возможности лучше заменить старые окна с деревянными рамами и одним стеклом на энергоэффективные. Поскольку в домах обычно очень много окон, как могут пропускать холодный воздух извне. Самые популярные окна – это вариант из винила, двойного или тройного стекла и аргона внутри.
  4. Утеплить дверь гаража. Если есть гараж, то следует утеплить ворота, это сэкономит средства за электроснабжение и газ, тем более, если гараж присоединен к дому.
  5. Утеплить кондиционеры. Если дома есть оконные кондиционеры, то их лучше снять на зиму. Поскольку они не утеплены и создают сквозняки воздуха.
  6. Проверьте крышу и дымоход. Поскольку под крышей находится само здание, его нужно проверить на наличие повреждений. И в случае необходимости отремонтировать, закрыть все отверстия, чтобы не проходил холодный воздух, дождь и снег.
  7. Запаситесь на зиму инструментами и расходным материалом. Нужно, чтобы под рукой всегда было все, чтобы перезимовать: лопата, соль, скребки для льда, щетки с мягкой щетиной и грабли, чтобы убирать снег на крыше.

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Дата публикации
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153
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