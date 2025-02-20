Как вырастить комнатный перец: простые советы для домашних садоводов

Комнатный перец не только украшает интерьер, но и дает съедобные плоды и обладает бактерицидными свойствами.

Комнатные растения становятся все более популярными, и среди них особое внимание привлекает декоративный перец.

Об этом сообщило издание "Флористикс".

Посев и уход на начальном этапе

Высевать перец можно в любое время, но молодые растения легче переживают зиму. Если листья начинают опадать, обрежьте стебель, оставив небольшой пенек - из него впоследствии появятся новые побеги.

Удобнее всего высевать перец в прямоугольные контейнеры, раскладывая семена рядами. Это облегчает уход за почвой, ведь в закрытом помещении влага испаряется медленно, и переувлажнение может спровоцировать развитие черной ножки. Чтобы избежать этого, регулярно рыхлите междурядья.

Для посева используйте рыхлую почву с добавлением речного песка или перлита (около 30%). Слой земли должен быть 3-4 см толщиной. Семена заделывайте не глубже 1 см, оставляя между ними расстояние в 1 см. Сверху лучше засыпать не почвой, а стерильным песком - это уменьшит риск заболеваний.

Поливайте посевы осторожно, используя распылитель, чтобы не оголить семена. Контейнеры следует накрыть стеклом и держать в теплом месте с температурой 22-26°C.

Уход за комнатным перцем

Как только появятся первые ростки, важно обеспечить им достаточное освещение. Используйте лампу на 10 Вт, установленную на высоте 20-25 см, и включайте ее на 16-18 часов в сутки. Недостаточный свет может привести к вытягиванию растений и их слабости.

Когда на сеянцах сформируются 2-4 настоящих листа, их нужно пикировать. Если семена высевались в кассеты с маленькими ячейками, процесс пересадки будет менее стрессовым для растений.

Напомним, специалисты назвали четыре точных даты для посадки сладкого перца.

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