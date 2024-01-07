Как закрасить седину: модные техники, которые ее скрывают

Почему мы седеем? Седина обычно начинает появляться с возрастом под влиянием разных факторов. Прежде всего причиной является нарушение выработки меланина, содержащегося в волосах, коже, тканях, сетчатке глаза.

Несмотря на то, что в последнее время седина популярна среди женщин, многие из них предпочитают скрывать ее. Но частое окрашивание волос вредит их здоровью. Для сохранения волос существуют современные техники окрашивания волос, позволяющие реже наносить химические растворы.

Для начала следует понять особенности седых волос. В отличие от цветных волос, в них полностью отсутствует какой-либо пигмент, поэтому они и белого цвета. Обычно, такие волосы более жесткие, и обычной краске сложно проникнуть в его структуру. Поэтому для седины подбираются специальные составы и особые техники окрашивания.

Мелирование

Мелирование в этом плане является наиболее эффективной техникой. Во-первых, оно справляется с частичной сединой, позволяет красить только некоторые пряди, а не всю длину. Во-вторых, не акцентирует внимание, когда появляется седина в результате сочетания нескольких цветов.

Мелирование – это лишь частичная окраска волос, рекомендуется мелировать седые пряди, если их не больше 30% у брюнеток и 40% у светловолосых.

.Преимущества мелирования в том, что оно:

маскирует седые волосы, не затрагивая локоны с природным пигментом,

по минимуму вредит волосам, в отличие от полноценного окрашивания,

не требует частого повторения процедуры,

подходит для волос любой длины.

Мелирование

Брондирование

Техника бронирования похожа на мелирование. Главная особенность – что темные пряди чередуются со светлыми, таким образом, переход от одного цвета к другому практически незаметен. Это позволяет достичь максимальной натуральности с легким эффектом выгоревших волос.

Эта техника не только затонирует седину, но и придает объем.

Брондирование

Омбре

Плавный переход, начинающийся с середины волос, придает волосам живости и динамичности. Омбре добавляет глубину цвета и объема. Для маскировки седины следует отдавать предпочтение карамельному, миндальному цвету у корней и совсем выгоревшему светлому на кончиках. Омбре в светлых тонах позволяет скрыть в переливах прядей седые волосы. И даже когда краска смоется, такая покраска позволит некоторое время не посещать парикмахера.

Пепельный умрет

Тонирование

Тонирование волос – это придание волосам определенного оттенка. В отличие от обычной окраски, такая процедура является более щадящей и не наносит серьезного вреда волосам. При этом цвет получается очень интресным. Тонирование позволяет достичь яркости натурального цвета, при этом седые пряди делают светлее.

Тонирование волос

Баллояж

Стилисты советуют женщинам с ярко выраженной сединой обратить внимание именно на окраску в технике балаяж, в частности на пепельный балаяж, имеющий наибольшую популярность. Балаяж замаскирует седину благодаря переходу цвета. Он может быть как плавным, так и резким. Данная техника покраски придает волосам вид густого и здорового.

Баллояж

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