Як зафарбувати сивину: модні техніки які її приховують

Чому ми сивіємо? Сивина, зазвичай починає з'являтися з віком під впливом різноманітних факторів. Перш за все причиною є порушення вироблення меланіну, який міститься у волоссі, шкірі, тканинах, сітківці ока.

Попри те, що останнім часом сивина є популярною серед жінок, багато з них вважають за краще приховувати її. Але часте фарбування волосся шкодить його здоров'ю. Для збереження волосся існують сучасні техніки фарбування волосся, які дозволяють рідше наносити хімічні розчини.

Для початку варто зрозуміти особливості сивого волосся. На відміну від кольорового волосся, в ньому повністю відсутній будь-який пігмент, тому воно і білого кольору. Зазвичай, таке волосся більш жорстке, і звичайній фарбі складно проникнути в його структуру. Тому для сивини підбираються спеціальні склади та особливі техніки фарбування.

Мелірування

Мелірування в цьому плані є найбільш ефективною технікою. По-перше, воно справляється з частковою сивиною, дозволяє фарбувати тільки деякі пасма, а не всю довжину. По-друге, не акцентує увагу, коли з'являється сивина внаслідок поєднання кількох кольорів.

Мелірування — це лише часткове фарбування волосся, рекомендується мелірувати сиві пасма, якщо їх не більше 30% у брюнеток і 40% у світловолосих.

.Переваги мелірування в тому, що воно:

маскує сиве волосся, не зачіпаючи локони з природним пігментом,

по мінімуму шкодить волоссю, на відміну від повноцінного фарбування,

не вимагає частого повторення процедури,

підходить для волосся будь-якої довжини.

Мелірування

Брондування

Техніка брондування схожа до мелірування. Головна особливість - що темні пасма чергуються зі світлими, таким чином, перехід від одного кольору до іншого практично непомітний. Це дозволяє досягти максимальної натуральності з легким ефектом волосся, що вигоріло.

Ця техніка не лише затонувує сивину, а й надає обєму.

Брондування

Омбре

Плавний перехід, який починається з середини волосся, додає волоссю жвавості та динамічності. Омбре додає глибини кольору та об'єму. Для маскування сивини варто віддавати перевагу карамельному, мигдальному кольору біля коріння і зовсім світлого, що вигорів, на кінчиках. Омбре у світлих тонах дозволяє сховати в переливах пасмів сиві волосся. І навіть коли фарба змиється, таке фарбування дозволить деякий час не відвідувати перукаря.

Попелястий обмре

Тонування

Тонування волосся – це надання волоссю певного відтінку. На відміну від звичайного фарбування, така процедура є більш щадною і не завдає серйозної шкоди волоссю. При цьому колір виходить дуже цікавим. Тонування дозволяє досягти яскравості натурального кольору, при цьому сиві пасма робить світлішими.

Тонування волосся

Балаяж

Стилісти радять жінкам з яскраво вираженою сивиною звернути увагу саме на фарбування в техніці балаяж, зокрема на попелястий балаяж, який має найбільшу популярність. Балаяж замасковує сивину завдяки переходу кольору. Він може бути як плавним, і різким. Дана техніка фарбування надає волоссю вигляду густого та здорового.

Балаяж

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