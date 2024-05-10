Как защитить рассаду от заморозков: действенные меры предосторожности

Чтобы рассада не замерзла в открытом грунте, следует придерживаться простых рекомендаций по ее защите.

Украинцы уже начали высаживать рассаду в открытую почву, хотя до конца мая еще могут быть заморозки и похолодание. И чтобы огородные культуры не погибли, нужно знать, как их оградить от резкого понижения температуры. Рассказываем, как уберечь рассаду от холода и заморозков, что нужно делать.

Как заморозки влияют на разные овощные культуры: что следует знать

Опытные огородники знают, что есть такие растения, способные выдержать неблагоприятные погодные условия. Они переживут даже заморозки до -7 °С. Это:

морковь;

сельдерей;

лук;

петрушка;

укроп;

шпинат.

А есть теплолюбивые культуры, крайне негативно реагирующие на понижение температуры, так как растут близко к поверхности земли. Такая рассада даже при нулевой температуре может погибнуть:

огурцы;

кабачки;

тыквы.

Что касается томатов, перцев и баклажанов, то их нужно закалять перед высадкой, чтобы они пережили понижение температуры. Поскольку заморозки могут убить эти растения или задержать их рост и развитие на несколько недель.

Как спасти рассаду в открытом грунте от резких похолоданий: действенные советы

Если дневная температура колеблется в пределах +1 или +2 °С, ночью может быть значительно прохладнее. Поэтому стоит позаботиться о защите рассады, здесь лучшим вариантом будет укрытие.

Специальный укрывной материал. На грядки, где посажены томаты, перец, помидоры, огурцы, кабачки, нужно поставить дуги и накрыть сверху агроволокном, спанбондом либо пленкой.

На грядки, где посажены томаты, перец, помидоры, огурцы, кабачки, нужно поставить дуги и накрыть сверху агроволокном, спанбондом либо пленкой. Укрытие рассады бутылками. Если растения маленькие, то можно накрыть каждое пластиковой бутылкой, чтобы уберечь от заморозков.

Если растения маленькие, то можно накрыть каждое пластиковой бутылкой, чтобы уберечь от заморозков. Окучивание. Таким способом защищают картофель. Если всходов нет или они совсем маленькие, ее вполне можно укрыть землей. Ростки сами пробьются наружу по мере роста.

Как защитить растения от заморозков поливом

Да, этот способ может показаться довольно странным, однако опытные огородники его также применяют для защиты рассады от холода. Метод называют дождеванием. На поливной шланг нужно насадить распылитель воды и полить растения.

Таким способом можно защитить растения от заморозков до -5 °С, которые ростут в теплицах, а также кусты и молодые деревца. Этот метод будет работать, если произвести полив вечером в безветренную погоду. Растения поливают сверху вниз под самый корень. Пар, образующийся от испарения воды, будет защищать растения, и они смогут перенести ночные заморозки.

Чем подкармливать деревья, чтобы они не боялись заморозков: какие лучшие препараты

Калийно-фосфорные удобрения – деревья обрабатываются за несколько дней до понижения температуры и заморозков.

– деревья обрабатываются за несколько дней до понижения температуры и заморозков. Стимуляторы. За день-два до заморозков нужно обработать деревья стимуляторами, повышающими иммунитет растений к резким перепадам температуры.

За день-два до заморозков нужно обработать деревья стимуляторами, повышающими иммунитет растений к резким перепадам температуры. Криопротекторы. В состав средства входят соединения, которые создают защитную пленку и предотвращают воздействие низкой температуры на растение. Обрабатывать деревья лучше за 6-10 часов до заморозков, пленка держится до семи дней. Такую обработку можно комбинировать с другими способами, чтоб усилить защиту дерева.

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