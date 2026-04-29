Как защитить ягоды и фрукты от птиц: садовод показала простой лайфхак

С приближением лета в садах начинают созревать первые ягоды и фрукты, и вместе с хозяевами на урожай нередко «охотятся» птицы. Они часто успевают добраться до спелых плодов раньше, чем их соберут люди. Впрочем, существует простой и безопасный способ отпугнуть незваных гостей без использования химических средств.

Об этом сообщило издание Express.

Садовница Брук Морган отметила, что она узнала полезный метод от старших садоводов в общественном саду. Они посоветовали использовать светоотражающие предметы, ведь птицы стараются держаться подальше от фруктов и ягод, если видят на деревьях блестящие вещи.

Брук объяснила, что многие люди для этого подвешивают на ветвях старые компакт-диски или DVD-диски. Они движутся от ветра и отражают солнечный свет, создавая эффект, который пугает птиц. Однако у нее под рукой таких вещей не было, поэтому она нашла более современную альтернативу.

Садовница решила заказать маленькие диско-шары, к которым уже были прикреплены веревки. Это позволило сразу развесить их на фруктовых деревьях без дополнительных усилий.

Чтобы защитить плоды, которые уже начали расти, Брук подвесила несколько диско-шаров на разной высоте среди ветвей. Такой способ понравился пользователям соцсети. В комментариях люди хвалили ее за смекалку и делились собственными идеями. В частности, один из пользователей посоветовал искать поцарапанные DVD-диски и компакт-диски в секонд-хендах, где их можно купить очень дешево.

Специалисты объясняют, что светоотражающие предметы, в частности зеркала, ленты, компакт-диски или диско-шары, могут быть эффективными благодаря нескольким факторам. Они создают резкие вспышки солнечного света, нестабильные движения и визуальные искажения, которые птицы могут воспринимать как опасность или присутствие хищника.

Напомним, ранее мы сообщали, что эсперты назвали семь плодоносящих кустарников, которые хорошо растут в сложных условиях и дают урожай.

