Кому по дате рождения нельзя пить алкогольные напитки

Нумерологи убеждают, что дата рождения решает судьбу человека, эти числа оказывают большое влияние на нашу жизнь.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Радио Трек", кому не стоит пить алкогольные напитки, потому что это может негативно отразиться на жизни.

Кому по дате рождения лучше отказаться от алкоголя

Нумеролог Полина Ловина рекомендует некоторым людям по дате рождения воздержаться от употребления алкоголя.

Даты с нулем: 10, 20, 30. Эти люди имеют низкий уровень энергии, им приходится чаще других восстанавливать свой ресурс лечением, длительным отдыхом или духовными практиками. А алкогольные напитки могут отнимать у этих людей весь жизненный потенциал.

Эти люди имеют низкий уровень энергии, им приходится чаще других восстанавливать свой ресурс лечением, длительным отдыхом или духовными практиками. А алкогольные напитки могут отнимать у этих людей весь жизненный потенциал. Одиннадцать. Люди, родившиеся 11 числа или месяца, могут быть агрессивными после употребления алкоголя. Поэтому им следует воздержаться от крепких напитков, чтобы не нанести вред себе и другим.

Люди, родившиеся 11 числа или месяца, могут быть агрессивными после употребления алкоголя. Поэтому им следует воздержаться от крепких напитков, чтобы не нанести вред себе и другим. Восемнадцать. Эти люди крайне уязвимы, их постоянно сопровождают страхи и тревожность, крепкие напитки только усугубят их состояние. Поэтому им не следует употреблять алкоголь.

Эти люди крайне уязвимы, их постоянно сопровождают страхи и тревожность, крепкие напитки только усугубят их состояние. Поэтому им не следует употреблять алкоголь. Двенадцать. Люди, рожденные 12 числа, месяца или года склонны к различным зависимостям. Им следует быть особенно осторожными с алкогольными напитками.

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