Кому за датою народження не можна пити алкогольні напої

Нумерологи переконують, що дата народження вирішує долю людини, ці числа мають неабиякий вплив на наше життя.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Радіо Трек", кому не варто пити алкогольні напої, бо це може негативно вплинути на життя.

Кому за датою народження краще відмовитися від алкоголю

Нумерологиня Поліна Ловіна рекомендує деяким людям за датою народження утриматися від вживання алкоголю.

Дати з нулем: 10, 20, 30. Ці люди мають низький рівень енергії, їм доводиться частіше за інших відновлювати свій ресурс лікуванням, довготривалим відпочинком чи духовними практиками. А алкогольні напої можуть забирати у цих людей весь життєвий потенціал.

Ці люди мають низький рівень енергії, їм доводиться частіше за інших відновлювати свій ресурс лікуванням, довготривалим відпочинком чи духовними практиками. А алкогольні напої можуть забирати у цих людей весь життєвий потенціал. Одинадцять. Люди, які народилися 11 числа чи місяця можуть бути агресивними після вживання алкоголю. Тому їм варто утриматися від міцних напоїв, щоб не завдати шкоди собі та іншим.

Люди, які народилися 11 числа чи місяця можуть бути агресивними після вживання алкоголю. Тому їм варто утриматися від міцних напоїв, щоб не завдати шкоди собі та іншим. Вісімнадцять. Ці люди вкрай вразливі, їх постійно супроводжують страхи та тривожність, міцні напої тільки погіршать їхній стан. Тому їм не слід вживати алкоголь.

Ці люди вкрай вразливі, їх постійно супроводжують страхи та тривожність, міцні напої тільки погіршать їхній стан. Тому їм не слід вживати алкоголь. Дванадцять. Люди, народжені 12 числа, місяця чи року мають схильність до різноманітних залежностей. Їм треба бути особливо обережними з алкогольними напоями.

Читайте також:

Астрологи назвали знаки зодіаку, які не вміють самостійно приймати рішення

Якщо в житті все не так, як хочеться, треба зробити одну просту річ: порада мудреця