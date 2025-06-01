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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Лимон может быть опасен для здоровья: кому лучше не есть цитрусовый

Полезных свойств у лимона очень много. Он – источник витамина С, который помогает укреплять иммунитет и бороться с инфекциями.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Лимон.

Лимон.

Лимон – это сплошной источник витамина С. Фрукт укрепляет иммунную систему, способствует снижению холестерина и АД, уничтожает бактерии и грибок. Впрочем, несмотря на многие плюсы, лимон бывает опасен для организма.

Почему и кому может навредить лимон, читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего следует помнить, что повредить здоровью может чрезмерное употребление лимонов. Медики советуют выходить из нормы витамина С: для женщин она составляет 75 мг в день, а для мужчин – 90. В общем, не рекомендуют употреблять более 150 г фрукта в течение дня.

Врачи не рекомендуют злоупотреблять лимоном , если вы имеете:

  • гастрит;

  • панкреатит;

  • язву желудка и двенадцатиперстной кишки;

  • аллергию;

  • или кормите грудью младенца.

Употребление большого количества лимонного сока способствует разрушению зубной эмали. Кроме того, этот фрукт содержит тирамин. Так что если вы чувствительны к этой аминокислоте, то употребление лимонного сока может вызвать головную боль.

Если употреблять много лимонов регулярно, это может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и появление язв во рту. Также повышение кислотности является опасным образованием камней в почках.

Напомним, мы также писали о том, почему перед долгими поездками водителям обязательно нужно съедать лимон.

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Дата публикации
Количество просмотров
300
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