Лимон может быть опасен для здоровья: кому лучше не есть цитрусовый

Лимон.

Реклама

Лимон – это сплошной источник витамина С. Фрукт укрепляет иммунную систему, способствует снижению холестерина и АД, уничтожает бактерии и грибок. Впрочем, несмотря на многие плюсы, лимон бывает опасен для организма.

Почему и кому может навредить лимон, читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего следует помнить, что повредить здоровью может чрезмерное употребление лимонов. Медики советуют выходить из нормы витамина С: для женщин она составляет 75 мг в день, а для мужчин – 90. В общем, не рекомендуют употреблять более 150 г фрукта в течение дня.

Реклама

Врачи не рекомендуют злоупотреблять лимоном , если вы имеете:

гастрит;

панкреатит;

язву желудка и двенадцатиперстной кишки;

аллергию;

или кормите грудью младенца.

Употребление большого количества лимонного сока способствует разрушению зубной эмали. Кроме того, этот фрукт содержит тирамин. Так что если вы чувствительны к этой аминокислоте, то употребление лимонного сока может вызвать головную боль.

Если употреблять много лимонов регулярно, это может спровоцировать раздражение желудочно-кишечного тракта и появление язв во рту. Также повышение кислотности является опасным образованием камней в почках.

Напомним, мы также писали о том, почему перед долгими поездками водителям обязательно нужно съедать лимон.

Реклама