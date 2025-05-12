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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
44
Время на прочтение
1 мин

Магия, которая объединяет: пятый сезон "Вартових мрій" покоряет сердца украинцев

В столичном МЦКИ 10 мая состоялось уникальное шоу "Вартові мрій". Это уже пятый сезон хореографическо-циркового представления, созданного компанией Stage Show. Уже вскоре шоу состоится в Одессе, Виннице и Днепре.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Стражи мечты

Стражи мечты

Обновленное хореографически-цирковое представление поразило зрителей световыми эффектами, неожиданными интерактивами и оригинальными номерами. Неожиданностью стал дебют артиста с диаболо — "катушками" для жонглирования.

Особым моментом стало выступление певицы Светланы Тарабаровой с саундтреком к шоу "Я буду з тобою".

"Я приехала поддержать команду. Ведь сейчас каждый из нас — хранитель чьей-то мечты. Дети, которые потеряли родителей на войне; мамы, которые ждут своих сыновей и дочерей; волонтеры — все мы держимся друг за друга. Меня трогает, что дети подхватывают эту песню, поют ее на конкурсах и фестивалях", — рассказала Светлана Тарабарова.

В рамках проекта "Здійсни мрію" от 1+1 media спектакль посетили подопечные благотворительного фонда "Діти Героїв", которые потеряли одного или двух родителей из-за войны. Для них шоу стало терапией, местом надежды и веры в будущее.

"Вартові мрій" продолжают путешествие по городам Украины:

31 мая — Одесса

1 июня — Винница

15 июня — Днепр

Партнеры проекта — 1+1 media и Киевстар ТВ.

Билеты ищите по ссылке.

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Дата публикации
Количество просмотров
44
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