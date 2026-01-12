Магнитная буря 12 января: с какой силой сегодня будет штормить

Магнитная буря / © Associated Press

В понедельник, 12 января, магнитная буря находится на слабом зеленом уровне. Ожидается К-индекс 3,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы.

В последние несколько дней наблюдалось несколько слабых корональных взрывов массы. Однако, похоже, в основном прошли мимо Земли. Хотя остается небольшая вероятность слабого возмущения, но вряд ли они будут значительными.

Магнитная буря 12 января.

Хотя магнитная буря уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, но метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.