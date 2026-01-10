Курсы валют бьют рекорды: стоит ли бежать в обменники и что будет дальше

Курс в январе останется стабильным / © pixabay.com

В начале января 2026 года курсы доллара и евро резко взлетели, в очередной раз побив исторические максимумы. Однако в ближайшее время ситуация на рынке может стабилизироваться.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новости.LIVE, к которым курсы доллара и евро готовятся в период 12-18 января.

Официальный курс доллара впервые в истории превысил 43 гривны. Однако Плотников уверен, что ничего кардинального не происходит, учитывая среднегодовой прогноз на уровне 45,70 грн/долл, заложенный в государственном бюджете.

«Международные институции требуют от Украины определенной девальвации гривны. Сейчас курс по пути до 45 грн/долл. У нас нет достаточной внешней финансовой помощи, чтобы на 100% закрыть дефицит бюджета. Поэтому НБУ ускорил девальвацию, чтобы улучшить ситуацию за счет западной поддержки», — отметил экономист.

При отсутствии каких-либо чрезвычайных происшествий регулятор будет удерживать гривну в диапазоне 43-43,50 грн/долл примерно до лета, после чего снова начнется движение до 45,70 грн/долл.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро превысил психологическую границу 9 января, зафиксировавшись на уровне 50,17 грн. Движение показателей зависит не от решений Национального банка, а от соотношения в главной валютной. Алексей Плотников считает, что нет перспектив ждать стремительного удешевления в ближайшее время.

Плотников также не советует спешить в обменные пункты для покупки иностранной валюты, особенно если нет свободных средств, ведь совсем скоро резкий восходящий темп замедлится.

Ранее банкир сообщил, что в Украине в течение следующей недели, 12-18 января, спрос на валюту может несколько снизиться. Это позволяет прогнозировать укрепление гривны.