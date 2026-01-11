Более 400 пассажиров поезда "Днепр - Холм" на 9 часов застряли на границе: какая причина

Поезд / © Суспільне

На железнодорожном пункте пропуска "Ягодин" украинские пограничники обнаружили партию сигарет, которую проводник поезда пытался перевезти в Польшу. Из-за проверки более 400 пассажиров ждали на границе девять часов, часть из них опоздала на свои поезда в Холме.

«В поезде 119 Днепр-Хелм у персонала поезда найдено примерно 150 блоков сигарет, из-за чего поезд задержан на границе. Последний поезд из Хелма в 18:28 в Варшаву», — написала пассажирка написала Аня Пономаренко, которая ехала в этом поезде.

Согласно расписанию, поезд «Днепр — Холм» должен был прибывать на железнодорожный пункт «Ягодин» в 15:14, а в конечный пункт назначения — Холм — в 17:52. Стоимость билета составляла около 3900 гривен.

Пассажирка Аня Пономаренко сообщила журналистам, что во время проверки пограничники обнаружили скрытые в вентиляционных отверстиях контрабандные сигареты в купе рядом с ее местом. Из-за инцидента из поезда были отстранены начальник и проводник, а более семи вагонов с пассажирами остались заблокированными на границе. В пограничной службе объяснили задержку необходимостью проведения следственных действий.

По словам Ани, пассажиры пытались получить информацию от «Укрзализныци» через горячую линию и соцсети, но ответа так и не дождались.

Из-за задержки на вокзале в польском городе Холм более пятидесяти пассажиров вынуждены были ждать прибытия поезда. Одновременно и другие рейсы в Польшу испытывали задержки, в частности поезд №0940 «Холм — Харьков». Ситуацию осложнял факт того, что местный железнодорожный вокзал находился на реконструкции: люди вынуждены были ожидать на морозе или в небольшом вагончике, который временно выполнял функции вокзала.

«Жду поезд в Холме. Отправление должно быть через 15 минут, а поезда нет, никакой информации, работников вокзала тоже нет. В вагончике, выполняющем роль зала ожидания, более 50 человек, воздуха не хватает, вариантов ждать где-то нет, а на улице мороз», — рассказывают очевидцы в соцсетях.

Около полуночи пассажирка Аня Пономаренко сообщила, что поезд «Днепр — Холм» наконец отправился из пункта пропуска «Ягодин». Пассажирам уточнили, что по прибытии в Холм их будут ждать автобусы для дальнейшей транспортировки в Варшаву.

