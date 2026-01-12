Магнітна буря 12 січня: з якою силою сьогодні штормитиме

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 12 січня, магнітна буря перебуватиме на слабкому зеленому рівні. Очікується К-індекс 3,7.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Протягом останніх кількох днів спостерігалося кілька слабких корональних вибухів маси. Однак, схоже, здебільшого пройшли повз Землю. Хоча залишається невелика ймовірність слабкого збурення, але навряд чи вони будуть значними.

Магнітна буря 12 січня.

Хоч магнітна буря зменшилася, порівняно з вчорашнім днем, але метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Нездужати можуть вагітні, літніх люди та та, хто має хронічні захворювання. Часто під час магнітних бур виникає головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.