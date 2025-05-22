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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 22 мая: какая ее мощность

Уровень солнечной активности значительно снизился.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря. / © Credits

В четверг, 22 мая, ослабла солнечная активность. Магнитная буря опустилась с красного уровня до зеленого – к К-индексу 3.

Об этом сообщает meteoagent по состоянию на 7 часов утра.

Заметим, что около десяти дней магнитные бури были достаточно мощными. С 14 по 21 мая они не опускались ниже красных уровней. Специалисты фиксировали К-индексы 6 и 7 из девяти возможных.

Магнитная буря 22 мая. Фото: meteoagent.com.

Магнитная буря 22 мая. Фото: meteoagent.com.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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