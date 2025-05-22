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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
381
Время на прочтение
1 мин

Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 мая

В четверг синоптики обещают дождливую погоду — местами даже град и гроза.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 22 мая, в ряде областей Украины пройдут дожди. Ветер будет господствовать сегодня юго-западный, южный, 7-12 м/с,

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«22 мая ожидается погода без осадков на востоке Украины. В западных областях, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами град», — говорится в сообщении.

Вероятны даже шквалы до 15-20 м/с. Температура днем будет достигать +20…25°С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С.

Ранее ТСН.ua сообщал, что погода в Украине готовит сюрпризы. Синоптики объяснили, почему лето опаздывает и когда ждать настоящего тепла в Украине.

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Дата публикации
Количество просмотров
381
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