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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 мая
В четверг синоптики обещают дождливую погоду — местами даже град и гроза.
Сегодня, 22 мая, в ряде областей Украины пройдут дожди. Ветер будет господствовать сегодня юго-западный, южный, 7-12 м/с,
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
«22 мая ожидается погода без осадков на востоке Украины. В западных областях, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами град», — говорится в сообщении.
Вероятны даже шквалы до 15-20 м/с. Температура днем будет достигать +20…25°С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +22°С.
Ранее ТСН.ua сообщал, что погода в Украине готовит сюрпризы. Синоптики объяснили, почему лето опаздывает и когда ждать настоящего тепла в Украине.