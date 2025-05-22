ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
381
Час на прочитання
1 хв

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 травня

У четверг синоптики обіцяють дощову погоду — місцями навіть град і гроза.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 22 травня у низці областей України пройдуть дощі. Вітер пануватиме сьогодні південно-західний, південний, 7-12 м/с,

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«22 травня очікується погода без опадів на сході України. У західних областях, Житомирській і Вінницькій областях прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями град», — йдеться в повідомленні.

Імовірні навіть шквали до 15-20 м/с. Температура вдень сягатиме +20…25°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +22°С.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що погода в Україні готує сюрпризи. Синоптики пояснили, чому літо запізнюється і коли чекати справжнього тепла в Україні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
381
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie