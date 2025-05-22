Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 травня

Погода зіпсується / © unsplash.com

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Сьогодні, 22 травня у низці областей України пройдуть дощі. Вітер пануватиме сьогодні південно-західний, південний, 7-12 м/с,

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«22 травня очікується погода без опадів на сході України. У західних областях, Житомирській і Вінницькій областях прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями град», — йдеться в повідомленні.

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Імовірні навіть шквали до 15-20 м/с. Температура вдень сягатиме +20…25°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +22°С.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що погода в Україні готує сюрпризи. Синоптики пояснили, чому літо запізнюється і коли чекати справжнього тепла в Україні.