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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 22 травня
У четверг синоптики обіцяють дощову погоду — місцями навіть град і гроза.
Сьогодні, 22 травня у низці областей України пройдуть дощі. Вітер пануватиме сьогодні південно-західний, південний, 7-12 м/с,
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
«22 травня очікується погода без опадів на сході України. У західних областях, Житомирській і Вінницькій областях прогнозуються короткочасні дощі, грози, місцями град», — йдеться в повідомленні.
Імовірні навіть шквали до 15-20 м/с. Температура вдень сягатиме +20…25°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +22°С.
Раніше ТСН.ua повідомляв, що погода в Україні готує сюрпризи. Синоптики пояснили, чому літо запізнюється і коли чекати справжнього тепла в Україні.