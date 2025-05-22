Магнітна буря 22 травня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Credits

Реклама

У четвер, 22 травня, послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася від червоного рівня до зеленого - до К-індексу 3.

Про це повідомляє meteoagent станом на 7 годину ранку.

Зауважимо, що майже десять днів магнітні бурі були досить потужними. Від 14 до 21 травня вони не опускалися нижче червоних рівнів. Фахівці фіксували К-індекси 6 та 7 - з дев’яти можливих.

Реклама

Магнітна буря 22 травня. Фото: meteoagent.com.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.