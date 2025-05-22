ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 22 травня: яка її потужність

Рівень сонячної активності значно зменшився.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря. / © Credits

У четвер, 22 травня, послабшала сонячна активність. Магнітна буря опустилася від червоного рівня до зеленого - до К-індексу 3.

Про це повідомляє meteoagent станом на 7 годину ранку.

Зауважимо, що майже десять днів магнітні бурі були досить потужними. Від 14 до 21 травня вони не опускалися нижче червоних рівнів. Фахівці фіксували К-індекси 6 та 7 - з дев’яти можливих.

Магнітна буря 22 травня. Фото: meteoagent.com.

Магнітна буря 22 травня. Фото: meteoagent.com.

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie