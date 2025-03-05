Магнитная буря 5 марта: чего ожидать от солнечной активности

В среду, 5 марта, в Украине снова фиксируют мощную магнитную бурю. Речь идет об уровне солнечной активности с К-индексом 5 – красный.

Об этом сообщает ресурс meteoagent, мониторящий активность Солнца.

Отметим, что со вчера, 4 марта, происходит повышенный уровень солнечной активности с индексом Кр 5. Несколькими днями раньше – 2-3 марта была низкая солнечная активность с К-индексом 3.

Заметим, что речь идет о предварительном прогнозе специалистов. Ведь новые солнечные вспышки и выбросы коронарной массы, которые приводят к магнитным бурям на Земле, могут произойти в любой момент.

Магнитные бури. Фото: meteoagent.com

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон.

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