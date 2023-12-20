Модные стрижки для обладательниц полного лица: стильные варианты на разную длину волос

Если у вас круглое полное лицо, тогда вам подойдут эти стрижки, которые сделают черты вашего лица изящными и сбалансированными.

Подобрав правильную прическу, можно подчеркнуть свою естественную красоту и замаскировать недостатки. Так и со стрижками для обладательниц полного лица. Правильно подобранная прическа сделает круглое лицо худее и выразит его красоту. Рассказываем, какие стрижки наиболее подходят полному типу лица.

Пикси

Модные стрижки для полного лица / Фото: pixabay.com

Эта прическа несколько лет держится на пике популярности и не собирается покидать модный олимп. И это неудивительно, поскольку она универсальна, потому что подходит абсолютно всем. Хотя женщины с полным лицом иногда сомневаются – делать такую стрижку или нет. Но здесь сомневаться не стоит, конечно, нужно делать. Поскольку она не нуждается в укладке, уравновешивает черты лица, делает его более утонченным. Только следует выбирать удлиненные многослойные варианты.

Каре

Модные стрижки для полного лица / Фото: pixabay.com

Это самый удачный вариант для женщин с полным круглым лицом, и вот почему. У этой прически множество вариаций, она подходит на любую длину волос. Особенно трендовые именно эти прически – многоуровневое каре, градуированный и асимметричный боб и т.д. Такая стрижка зрительно придаст легкости полному лицу, главное, чтобы нижняя линия среза не была на уровне щек.

Каскад

Модные стрижки для полного лица / Фото: pixabay.com

Такая стрижка считается универсальной, подходит для всех типов лица и на любую длину волос. Благодаря своей многослойности эта прическа не требует укладки, однако всегда будет держать нужный объем. Каскад идеально подходит обладательницам полного лица, потому что визуально делает его худее.

Многослойные стрижки

Модные стрижки для полного лица / Фото: pixabay.com

Таких причесок существует большое количество, они подходят как на короткие, так и на длинные волосы. С помощью многослойной стрижки можно сбалансировать черты лица – подчеркнуть естественную красоту глаз и скрыть полные щеки. Прическу можно подобрать с челкой, однако важно помнить, что она должна быть асимметричной и длинной. Поскольку прямая и короткая челка визуально увеличит круглое полное лицо. Можно остановить свой выбор на асимметричной или челке-шторке.

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