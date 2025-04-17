Морковь взойдет через 3 дня: как правильно сажать семена

Морковь. / © Unsplash

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Морковь сажают в середине апреля, когда земля немного прогреется. Огородники поделились одним хитрым способом, который повысит всхожесть семян и сделает вашу грядку ровной.

Об этом стало известно из Youtub-канала Полезное TV.

Морковь не любит плотной и тяжелой почвы, ведь она не влагоемкая. Как следствие, семена моркови не смогут прорасти, ведь высеваются они очень поверхностно.

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Огородник советуют в верхний слой почвы внести компост. После этого грядку следует перекопать, потому что в твердой земле не будет быстрой лестницы. Кроме того, не будет урожая, морковь будет небольшой и кривой по форме. Перекопанная с компостом почва будет рыхлая, не будет иметь комочков. Именно поэтому семена взойдет быстро, а урожай будет хорошим.

В подготовленных грядках следует сделать боростки – неглубокие, но широкие – около 10 см. Когда все строки сделаны, их следует изрядно пролить водой. Когда ее впитала земля, высеваем семена. Огородник советует делать это очень плотно, чтобы между семенами было расстояние 1-2 см.

После этого присыпаем рядочки землей, но не более 1 см. Иначе – через толстый слой почвы семена будут долго прорастать. Потом снова поливаем грядку водой.

Посев получится очень плотный, но когда семена прорастут, следует сделать прореживание так, чтобы осталось достаточно места для каждой морковки.

Напомним, мы писали о том, зачем огородники рассыпают семена укропа по всем грядкам.