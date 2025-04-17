Морква зійде через 3 дні: як правильно садити насіння

Морква. / © Unsplash

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Моркву садять у середині квітня, коли земля трохи прогріється. Городники поділилися одним хитрим способом, який підвищить схожість насіння і зробить вашу грядку рівною.

Про це стало відомо з Youtub-каналу Корисне TV.

Морква не любить щільного та важкого ґрунту, адже він невологоємкий. Як наслідок, насіння моркви не зможе прорости, адже висіюється воно дуже поверхнево.

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Городник радять у верхній шар ґрунту внести компост. Після цього грядку слід перекопати, бо у твердій землі не буде швидких сходів. Крім того, не буде врожаю, а морква буде невеликою та кривою за формою. Перекопаний з компостом ґрунт буде пухкий, не матиме грудочок. Саме тому насіння зійде швидко, а врожай буде гарним.

У підготовлених грядках варто зробити боростки - неглибокі, але широкі - близько 10 см. Коли усі рядки зроблено, їх варто добряче пролити водою. Коли її увібрала земля, висіваємо насіння. Городник радить робити це дуже щільно, аби між насінинами була відстань 1-2 см.

Після цього присипаємо рядочки землею, але не більше 1 см. Інакше - через товстий шар ґрунту насіння буде довго проростати. Потім знову поливаємо грядку водою.

Посів вийде дуже щільний, але коли насіння проросте, варто зробити проріджування так, аби залишилося достатньо місця для кожної морквинки.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо городники розсипають насіння кропу по всіх грядках.