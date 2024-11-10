Можно ли поседеть от страха за несколько минут: объяснение ученых

Мы довольно часто слышим такие фразы: "снял шапку, а все волосы уже седые", "вышел оттуда полностью седой", "после этого случая он поседел".

А действительно ли бывает такое, что человек седеет за несколько минут? Или это преувеличение, вызванное стрессом, испугом и тяжелыми событиями? На эти вопросы ученые дают однозначный ответ, и вот какой.

Можно ли мгновенно поседеть от страха: объяснение ученых

На сегодняшний день ученые достаточно глубоко изучили эту тему. За цвет волос человека отвечают два пигмента. Феомеланин придает желтоватый оттенок, а эумеланин отвечает за черно-коричневый цвет. А соотношение этих пигментов определяет, каким будет наш цвет волос.

Если выработка эумеланина уменьшается, локоны приобретают золотистый оттенок. А когда в волосах увеличивается эумеланин и есть также феомеланин, волосы становятся рыжими, каштановыми или черными. Если количество этих двух пигментов в волосах уменьшается, человек начинает седеть.

Из-за сильного стресса происходит сокращение кровеносных сосудов, питающих волосяные луковицы. В результате этого прекращается поступление меланина, поэтому волосы дальше растут без пигментов, то есть становятся седыми. Этот процесс происходит мгновенно, поэтому действительно так, человек седеет за считанные секунды. Однако волосы, отросшие до того, не теряют своего цвета.

Ученые говорят, что при правильной психологической терапии цвет волос может восстановиться. Однако, в большинстве случаев процесс поседения локонов от стресса продолжается и необратим.

Читайте также:

5 топовых блюд, которые готовили для школьников в советское время

Что сделать, чтобы в доме всегда был приятный аромат: будет пахнуть дорого и изысканно

Можно ли давать взрослым детям деньги: психологи дали окончательный ответ