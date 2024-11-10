Чи можна посивіти від страху за декілька хвилин: пояснення вчених

Ми досить часто чуємо такі фрази: "зняв шапку, а все волосся вже сиве", "вийшов звідти повністю сивий", "після цього випадку він посивів".

А чи дійсно буває таке, що людина сивіє за кілька хвилин? Чи це перебільшення, яке викликане стресом, переляком та важкими подіями? На ці запитання вчені дають однозначну відповідь, і ось яку.

Чи можна миттєво посивіти від страху: пояснення вчених

На сьогодні науковці досить глибоко вивчили цю тему. За колір волосся людини відповідають два пігменти. Феомеланін надає жовтуватого відтінку, а еумеланін відповідає за чорно-коричневий колір. А співвідношення цих пігментів визначає, яким буде наш колір волосся.

Якщо вироблення еумеланіну зменшується, локони набувають золотавого відтінку. А коли у волоссі збільшується еумеланін і є також феомеланін, волосся стає рудим, каштановим або чорним. Якщо кількість цих двох пігментів у волоссі зменшується, людина починає сивіти.

Через сильний стрес відбувається скорочення кровоносних судин, які живлять волосяні цибулини. Унаслідок цього припиняється надходження меланіну, тому волосся далі росте без пігментів, тобто стає сивим. Цей процес відбувається миттєво, тому дійсно так, людина сивіє за лічені секунди. Однак волосся, що відросло до того, не втрачає свого кольору.

Вчені говорять, що за правильної психологічної терапії колір волосся може відновитися. Однак, у більшості випадків процес посивіння локонів від стресу продовжується і є незворотним.

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