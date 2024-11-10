5 топових страв, які готували для школярів за радянських часів

Наші батьки й дідусі з бабусями напевно добре пам’ятають ці страви зі шкільних їдалень.
Розповідаємо, посилаючись на матеріал редакції FoodOboz, якими були топові страви у шкільних їдальнях за часів СРСР.
Що готували для школярів у Радянському Союзі: 5 топових страв
- Какао з пінкою. Це простий напій з какао-порошку, молока й води, який готувався у їдальнях дитячих садків та шкіл практично кожного дня. Але через свій водянистий смак такий "шоколад" не дуже смакував школярам.
- Молочний суп із несподіваними складниками. Напевно, кожен пам’ятає цю страву з вермішелі та молока з додаванням цукру. Однак, існували випадки, коли до каші додавали овочі. Хоча така суміш і мала екзотичний смак та аромат, але була зовсім несмачною. Тому діти відмовлялися від такого частування.
- Пухкий омлет. Така страва виготовлялася зі збитих яєць із додаванням молока. На відміну від звичайної яєчні, омлет був високим та пишним. Діти полюбляли його, хоча він насичував не надовго.
- Котлети з хлібом. У зв’язку з дефіцитом м’яса кухарі намагалися шукати альтернативні інгредієнти. Тому в котлетах зазвичай було більше хліба й картоплі, ніж м’яса. Таку котлету досить часто подавали на шматочку хліба.
- Манна каша була незамінною стравою у дитсадках та школах, бо готувалася швидко, а крупа коштувала копійки. Однак текстура її була нерівномірною, у каші постійно попадалися грудочки, через що багато дітей відмовлялися від такого смаколика.
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